Microsoft привяжет активацию Windows к аппаратным модулям TPM

Ранее Microsoft продлила поддержку Windows 10 — по данным Windows Central, теперь она будет действовать до октября 2027 года. Чтобы получать обновления, пользователям нужно войти в учётную запись Microsoft. Также можно подключить платный вариант за $30 или 1000 баллов. Таким образом, компания пересмотрела более жёсткие сроки прекращения поддержки.