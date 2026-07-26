Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Роскосмос» показал кадры возвращения экипажа «Союз МС-28» с МКС

«Роскосмос» опубликовал снимки возвращения экипажа корабля «Союз МС-28» с Международной космической станции.

Источник: РБК

«Роскосмос» опубликовал снимки возвращения экипажа корабля «Союз МС-28» с Международной космической станции.

На кадрах запечатлен спуск экипажа и его возвращение на Землю.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля совершил посадку в районе города Жезказган в Казахстане в 13:27 мск.

На Землю вернулись космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

«Союз МС-28» — российский пилотируемый транспортный космический корабль серии «Союз МС», разработанный и произведенный ракетно-космической корпорацией «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Корабли этой серии используются для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращения на Землю.

«Союз МС-28» был запущен к МКС в ноябре 2025 года с космодрома Байконур. В рамках миссии экипаж выполнял научные эксперименты на борту станции, участвовал в обслуживании МКС и совершил работы в открытом космосе.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше