«Роскосмос» показал кадры возвращения экипажа «Союз МС-28» с МКС

«Роскосмос» опубликовал снимки возвращения экипажа корабля «Союз МС-28» с Международной космической станции.
На кадрах запечатлен спуск экипажа и его возвращение на Землю.
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля совершил посадку в районе города Жезказган в Казахстане в 13:27 мск.
На Землю вернулись космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.
«Союз МС-28» — российский пилотируемый транспортный космический корабль серии «Союз МС», разработанный и произведенный ракетно-космической корпорацией «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Корабли этой серии используются для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращения на Землю.
«Союз МС-28» был запущен к МКС в ноябре 2025 года с космодрома Байконур. В рамках миссии экипаж выполнял научные эксперименты на борту станции, участвовал в обслуживании МКС и совершил работы в открытом космосе.
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