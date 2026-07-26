В Пермском крае нашли тело девушки, унесенной потокам воды

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин более двух недель назад сообщал, что в момент затопления села Кын на фоне сильных осадков под потоки воды попала женщина, ее ищут. Известный пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в своем Telegram-канале указывал, что речь идет о местной художнице Олесе Косаревой.