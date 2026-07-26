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В Пермском крае нашли тело девушки, унесенной потокам воды

В Пермском крае нашли тело девушки, унесенной потокам воды 10 июля.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 26 июл — РИА Новости. Найдено тело девушки, которую 10 июля в пермском селе Кын унесла река, сообщили РИА Новости в краевом СУ СКР.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин более двух недель назад сообщал, что в момент затопления села Кын на фоне сильных осадков под потоки воды попала женщина, ее ищут. Известный пермский путешественник и фотограф Олег Чегодаев в своем Telegram-канале указывал, что речь идет о местной художнице Олесе Косаревой.

«В реке Чусовая обнаружено тело девушки, безвестно пропавшей 10 июля 2026 года в селе Кын. Следователями СК России продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал собеседник в ведомстве.

В воскресенье вечером в Telegram-канале погибшей девушки ее мама опубликовала пост: «Нашли. Тело. Прощай дочка».