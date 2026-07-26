Красное пятно на коже оказалось симптомом рака у 22-летней любительницы загара

Девушка шесть лет ходила в солярий и не защищала кожу, а спустя несколько лет заметила на голове небольшое красное пятно. Она решила, что это обычная экзема, но врачи обнаружили у нее рак кожи. Историю Бет Браун рассказало издание People.
Жительница США начала регулярно пользоваться солярием в 22 года. Она ходила на процедуры примерно раз в неделю, а во время поездок также часто загорала на солнце и не использовала солнцезащитный крем. По словам Бет, она не воспринимала это как серьезный риск и считала, что проблемы со здоровьем ее не коснутся.
Спустя несколько лет женщина заметила на коже головы красное шелушащееся пятно. Оно напоминало ей детскую экзему, поэтому сначала Бет не придала ему особого значения. Однако участок постепенно начал увеличиваться, кровоточить и перестал скрываться под волосами.
Тогда девушка обратилась за советом к матери своего бойфренда, которая работает врачом. Та заподозрила, что изменение кожи может быть связано с онкологическим заболеванием, и настояла на обследовании. Анализы подтвердили диагноз — у Бет обнаружили базальноклеточный рак кожи, один из самых распространенных видов кожной онкологии.
Женщине пришлось ждать операции около шести месяцев. Позже врачи удалили опухоль, а восстановление заняло время. Сейчас Бет полностью изменила привычки: отказалась от солярия, регулярно использует солнцезащитные средства и старается меньше находиться под прямыми солнечными лучами.
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