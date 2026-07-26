Красное пятно на коже оказалось симптомом рака у 22-летней любительницы загара

Жительница США начала регулярно пользоваться солярием в 22 года. Она ходила на процедуры примерно раз в неделю, а во время поездок также часто загорала на солнце и не использовала солнцезащитный крем. По словам Бет, она не воспринимала это как серьезный риск и считала, что проблемы со здоровьем ее не коснутся.