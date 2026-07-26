Россиянам напомнили, когда можно выйти на пенсию досрочно

Категории граждан, которые могут досрочно выйти на пенсию в России, перечислены в статье 30 федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Во-первых, это работники вредных производств. Для особо опасных профессий пенсия наступает в 50 лет для мужчин и в 45 для женщин, для остальных вредных — в 55 и 50. Главное условие: иметь не менее 30 пенсионных баллов.
Во-вторых, это люди с длительным трудовым стажем. Мужчины, отработавшие 42 года, и женщины с 37-летним стажем могут выйти на пенсию на два года раньше (но не ранее 60 и 55 лет).
В число этих категорий входят и жители Крайнего Севера. Отработав 15 лет на Севере (или 20 лет в приравненных районах), можно уйти на пенсию на пять лет раньше.
Выйти на пенсию раньше могут и медики, учителя, артисты. Врачам потребуется отработать 25 лет в сельской местности или 30 — в городе, учителям — 25, а творческим работникам — от 15 до 30 лет.
Право на досрочный выход на пенсию также есть у многодетных мам, людей с инвалидностью и их опекунов.
Заявление на досрочную пенсию можно подать электронно — через Госуслуги. Можно обратиться и лично — в территориальный орган Социального фонда России или МФЦ. Также документы можно отправить почтой в территориальный орган Соцфонда.
Заявление может передать работодатель — с вашего письменного согласия.
Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.
В пакет документов должны войти, помимо заявления о назначении пенсии, СНИЛС, трудовая книжка (бумажная или электронная), справки и выписки, подтверждающие право на льготу, реквизиты банковского счета.