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Россиянам напомнили, когда можно выйти на пенсию досрочно

Россияне с большим стажем, работники вредных производств, жители Крайнего Севера, медики, учителя, артисты и ряд других категорий имеют право на досрочное назначение страховой пенсии. Об этом напоминает канал «Объясняем.рф».

Источник: Российская газета

Категории граждан, которые могут досрочно выйти на пенсию в России, перечислены в статье 30 федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Во-первых, это работники вредных производств. Для особо опасных профессий пенсия наступает в 50 лет для мужчин и в 45 для женщин, для остальных вредных — в 55 и 50. Главное условие: иметь не менее 30 пенсионных баллов.

Во-вторых, это люди с длительным трудовым стажем. Мужчины, отработавшие 42 года, и женщины с 37-летним стажем могут выйти на пенсию на два года раньше (но не ранее 60 и 55 лет).

В число этих категорий входят и жители Крайнего Севера. Отработав 15 лет на Севере (или 20 лет в приравненных районах), можно уйти на пенсию на пять лет раньше.

Выйти на пенсию раньше могут и медики, учителя, артисты. Врачам потребуется отработать 25 лет в сельской местности или 30 — в городе, учителям — 25, а творческим работникам — от 15 до 30 лет.

Право на досрочный выход на пенсию также есть у многодетных мам, людей с инвалидностью и их опекунов.

Заявление на досрочную пенсию можно подать электронно — через Госуслуги. Можно обратиться и лично — в территориальный орган Социального фонда России или МФЦ. Также документы можно отправить почтой в территориальный орган Соцфонда.

Заявление может передать работодатель — с вашего письменного согласия.

Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

В пакет документов должны войти, помимо заявления о назначении пенсии, СНИЛС, трудовая книжка (бумажная или электронная), справки и выписки, подтверждающие право на льготу, реквизиты банковского счета.