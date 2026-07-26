Смоленские власти продолжают обновление региональных учреждений культуры

В этом году завершён ремонт краеведческого музея в Новодугино, а до конца 2026 года Смоленские власти в рамках нацпроекта «Семья» планируют также завершить ремонт Дома культуры «Шарм» в Смоленске, Велижского Дома культуры, Боголюбовского сельского Дома культуры, Глинковского краеведческого музея, библиотек в Ельне и Починке.