Смоленские власти продолжают обновление региональных учреждений культуры

В Починковском муниципальном округе завершён капитальный ремонт районного культурно-досугового центра.
В Ельнинском районном централизованном культурно-досуговом центре идёт первый этап капитального ремонта. Большая часть работ уже выполнена. На следующий год запланирован второй этап — ремонт внутренних помещений.
Идёт ремонт в Сафоновской детской художественной школе имени В. М. Кириллова. Готовность объекта — 50%. После завершения первого этапа ремонтных работ в сентябре на базе учреждения откроется Школа креативных индустрий. В ней будут работать студии дизайна, фото- и видеопроизводства, 3D-графики и анимации.
«Открытие Школы креативных индустрий позволит создать современные площадки для развития творческой молодёжи Сафоновского муниципального округа», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
В этом году завершён ремонт краеведческого музея в Новодугино, а до конца 2026 года Смоленские власти в рамках нацпроекта «Семья» планируют также завершить ремонт Дома культуры «Шарм» в Смоленске, Велижского Дома культуры, Боголюбовского сельского Дома культуры, Глинковского краеведческого музея, библиотек в Ельне и Починке.