Брат и сестра из Тюменской области пропали в тайской Паттайе

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Семья живет в Таиланде уже на протяжении семи лет. 22-летняя Диана и 17-летний Роман переставил выходить на связь с четырех утра. Брат и сестра при невыясненных обстоятельствах взяли мотоцикл и выехали из дома в Паттайе. Спустя непродолжительное время их GPS-трекер зафиксировал точку в 200 метрах от дома и перестал обновляться.