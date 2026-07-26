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Брат и сестра из Тюменской области пропали в тайской Паттайе

Брат и сестра перестали выходить на связь после того, как выехали из дома на мотоцикле в четыре часа утра.

Источник: Комсомольская правда

Брат и сестра из Тюменской области пропали в тайской Паттайе. Об этом сообщает «КП-Тюмень».

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Семья живет в Таиланде уже на протяжении семи лет. 22-летняя Диана и 17-летний Роман переставил выходить на связь с четырех утра. Брат и сестра при невыясненных обстоятельствах взяли мотоцикл и выехали из дома в Паттайе. Спустя непродолжительное время их GPS-трекер зафиксировал точку в 200 метрах от дома и перестал обновляться.

При этом девушка успела написать матери сообщение с пометкой «URGENT!» (перевод: «СРОЧНО»). В нем она жаловалась на то, что за ней могут следить.

Полиция Таиланда начала поиски и официальную проверку по факту исчезновения брата и сестры. Кроме того, волонтеры начали просматривать район и записи с городских камер.

Ранее сайт KP.RU писал, что освобожденную из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянку передали сотрудникам посольства РФ в Таиланде. Гражданку России освободили 6 июня.