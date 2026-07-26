В Ростовской области задерживаются 111 поездов из-за урагана

После урагана в Ростовской области с задержкой следуют 111 поездов. Некоторые опаздывают до семи часов. Восемь составов, которые застряли в пути из-за непогоды, уже прибыли на конечные станции. Об этом сообщили в СКЖД.
На вокзалах организовали возврат и переоформление билетов, пассажиры могут бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности, комнатами отдыха и камерами хранения. Также известно, что несколько поездов изменили время отправления, пассажиров об этом уведомили по SMS.
— Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием, — сказано в сообщении.
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