В Литве хотят запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость рядом с военными объектами

Перед поездкой на образовательное, культурное или спортивное мероприятие россиянам и белорусам предложат подписать публичную декларацию с осуждением СВО и признанием территориальной целостности Украины. Отказ станет основанием для запрета на въезд. Организаторов обяжут следить, чтобы к участию не допускали тех, кто подпадает под новые ограничения. Поправки предлагают ввести с 1 января 2027 года.