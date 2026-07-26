В Литве хотят запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость рядом с военными объектами

В Литве готовят новые ограничения для граждан РФ и Беларуси: им хотят запретить покупать недвижимость возле стратегических объектов и военных полигонов, а поддерживающих СВО представителей культуры, науки и спорта — не пускать в страну. Об этом, ссылаясь на инициативу МИД республики, пишет LRT в воскресенье, 26 июля.
Для россиян ограничения на покупку недвижимости в Литве уже действуют, отдельный запрет хотят ввести для обладателей местного ВНЖ. Белорусам покупать объекты в этих зонах не разрешат независимо от наличия вида на жительство, мера коснётся и принадлежащих им компаний.
Во въезде могут отказать артистам, спортсменам, учёным и другим участникам публичных мероприятий, которые поддерживали СВО или работали в Крыму и новых регионах России. Ограничение затронет и тех, кого литовские власти считают «причастными к репрессиям» или «угрозой демократии и верховенству права».
Перед поездкой на образовательное, культурное или спортивное мероприятие россиянам и белорусам предложат подписать публичную декларацию с осуждением СВО и признанием территориальной целостности Украины. Отказ станет основанием для запрета на въезд. Организаторов обяжут следить, чтобы к участию не допускали тех, кто подпадает под новые ограничения. Поправки предлагают ввести с 1 января 2027 года.
В январе Литва запретила въезд в страну большегрузам из России и Беларуси, в баках которых находится более 200 литров топлива.