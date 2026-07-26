Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал исламистским террористическим нападением наезд на толпу в центре Берлина и пообещал дать жесткий ответ. Об этом он заявил журналистам.
Инцидент произошел в субботу в центральной части Берлина. Автомобиль на скорости протаранил толпу в районе парка Тиргартен. Как минимум, один человек погиб.
«Это и трагическое событие и одновременно презренный поступок», — заявил канцлер Германии.
Мерц выразил соболезнования пострадавшим, назвав этот случай «террористическим исламистским нападением».
Кроме того, он сообщил, что сделает всё возможное для поимки всех виновников, и пообещал принять решительные меры.
Также появилась информация, что число пострадавших при наезде на толпу в центре Берлина достигло 29 человек. Подозреваемый в наезде на людей ранее был ранее осужден за подготовку теракта.