Юлия Меньшова заявила, что женщины старше 50 лет уступят 20-летним соперницам

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова высказалась о том, как женщинам зрелого возраста следует преподносить себя в обществе. Она выразила скептическое отношение к попыткам представительниц старшего поколения копировать стиль и поведение 20-летних девушек.
По словам Меньшовой, использование пуш-ап бюстгальтеров, обтягивающих коротких платьев, акцент на демонстрации ног, а также активные попытки изменить фигуру с помощью косметологических процедур или интенсивных тренировок в спортзале выглядят неестественно.
Актриса отметила, что любая конкуренция с молодыми девушками заведомо обречена на провал. Она подчеркнула, что двадцатилетние обладают естественной молодостью, которую невозможно искусственно воссоздать в более старшем возрасте, сколько бы усилий ни прилагалось.
— Каждому времени свойственно свое. Когда тебе 20, и ты продаешь свою сексуальность, это естественно. В возрасте, мне кажется, надо уже что-то другое продавать, — сказала Меньшова в своих социальных сетях.
Недавно певица Любовь Успенская прокомментировала одну из публикаций с участием Люси Чеботиной: артистка написала, что коллега ее «дико раздражает» и что она не может ее терпеть. Мать молодой артистки Анна не осталась в стороне и вступилась за дочь. Сама Чеботина тоже ответила Успенской.
Продюсер Сергей Дворцов, комментируя конфликт между Успенской и Чеботиной, заявил о том, что ситуация может быть связана либо с попыткой привлечь внимание к себе, либо с обычной женской завистью со стороны исполнительницы «Карусели» к молодой коллеге.