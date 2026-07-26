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В Нижнем Новгороде завершился международный заплыв X‑WATERS Волга

Одну из золотых наград выиграла нижегородская спортсменка.

В течении двух дней в акватории Волги и Оки спортсмены из разных уголоков России и мира боролись за награды 10-го по счёту международного заплыва X-WATERS Волга.

В воскресенье спор за медали шёл на дистанциях 10, 5, 3, 2 и 1 км. На «десятке» пловцы в столице Приволжья соревновались впервые в истории.

Называем имена призёров:

10 км.

Мужчины:

1. Александр Калужский (Москва) — 1:40:25,5.

2. Валерий Коваленко (Королев) — 1:41:49,7.

3. Аркадий Выходцев (Красногорск) — 1:41:22,8.

Женщины:

1. Зоя Возьмилова (Москва) — 1:47:06,2.

2. Евгения Дроздецкая (Москва) — 1:47:24,9.

3. Анастасия Корж (Нижний Новгород) — 1:48:35,3.

5 км.

Мужчины:

1. Денис Бандурин (Санкт-Петербург) — 1:00:31,9.

2. Антон Кудряшов (Владимир) — 1:01:11,3.

3. Дмитрий Митряков (Нижнекамск) — 1:01:11,2.

Женщины:

1. Анна Абрагина (Москва) — 1:05:51,9.

2. Ксения Выходцева (Екатеринбург) — 1:06:25,9.

3. Юлия Жарая (Мозырь) — 1:07:15,7.

3 км.

Мужчины:

1. Сергей Хурсанов (Липецк) — 0:32:22,3.

2. Сергей Сафонов (Россия) — 0:33:23,1.

3. Иван Баленков (Нижний Новгород) — 0:34:08,3.

Женщины:

1. Александра Куликова (Москва) — 0:34:58,1.

2. Екатерина Филиппова (Екатеринбург) — 0:36:57,6.

3. Мария Павлова (Москва) — 0:40:56,6.

2 км.

Мужчины:

1. Сергей Сафонов (Владимир) — 0:20:13,2.

2. Анатолий Шабаршов (Москва) — 0:20:23,9.

3. Александр Лобанов (Иннополис) — 0:20:28,2.

Женщины:

1. Анна Артёмова (Москва) — 0:21:49,1.

2. Ярослава Шалунова (Нижний Новгород) — 0:21:55,0.

3. Ольга Рейник (Москва) — 0:22:35,6.

1 км.

Мужчины:

1. Сергей Сафонов (Владимир) — 0:13:42,9.

2. Владислав Крестьянинов (Владимир) — 0:13:47,9.

3. Александр Лобанов (Иннополис) — 0:13:50,5.

Женщины:

1. Ярослава Шалунова (Нижний Новгород) — 0:14:41,7.

2. Анна Артёмова (Москва) — 0:14:52,6.

3. Мария Сырникова (Челябинск) — 0:15:36,43.

Всего в соревнованиях приняли участие более трёх тысяч пловцов.