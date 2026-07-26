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Беспрозванных поздравил Балтийск с Днем города

Программу мероприятий начали с церемонии возложения цветов.

Губернатор Алексей Беспрозванных принял участие в торжествах, приуроченных к празднованию Дня города Балтийска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программу мероприятий начали с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Братская могила советских воинов, погибших при штурме Пиллау в апреле 1945 года», почтив память героев, чьи подвиги легли в основу мирного будущего Балтийска и региона в целом.

Центральным событием дня стала торжественная церемония открытия праздника «80 лет под Янтарными парусами» на площади Балтийской славы.

«Балтийск — морские ворота области и символ морской славы, тесно связанный с историей Балтийского флота и трудом многих поколений. Мы благодарны всем, кто внес вклад в развитие города — от героев штурма Пиллау до первых переселенцев и ветеранов. Округ уверенно развивается: идет благоустройство, модернизация инфраструктуры, растет потенциал в образовании, культуре, спорте и туризме. Но главное богатство — его жители», — подчеркнул глава региона.