Беспрозванных поздравил Балтийск с Днем города

«Балтийск — морские ворота области и символ морской славы, тесно связанный с историей Балтийского флота и трудом многих поколений. Мы благодарны всем, кто внес вклад в развитие города — от героев штурма Пиллау до первых переселенцев и ветеранов. Округ уверенно развивается: идет благоустройство, модернизация инфраструктуры, растет потенциал в образовании, культуре, спорте и туризме. Но главное богатство — его жители», — подчеркнул глава региона.