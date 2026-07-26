Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович сказал, почему стоит одного-двух тунеядцев «поставить в строй для воспитания»

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», почему стоит одного-двух тунеядцев «поставить в строй для воспитания».
Таким образом Вольфович отреагировал на поручение президента республики Александра Лукашенко, который во время селекторного совещания 21 июля сказал послать на границу с Украиной не справляющихся с уборкой урожая — и чиновников, и тех, кто не хочет работать. Здесь все, что известно о задаче главы страны, а также об условиях и сроках сборов для проштрафившихся.
«Стоит одного-двух тунеядцев забрать, поставить в строй для воспитания. Армия, конечно, это не колония для исправления, но армия всегда была за дисциплину, приучалась к дисциплине. Там, где человек в погонах, там расхлябанность просто невозможна и недопустима», — заявил в продолжение темы Вольфович.
По его словам, инициатива Лукашенко «будет способствовать воспитанию нашего общества, приучению к дисциплине, уборке нашего хлеба на должном уровне и в сроки».
Также госсекретарь Совета безопасности напомнил, что люди в погонах, спасатели, милиция в свободное от службы время также оказывают помощь хлеборобам Беларуси.
«Работал в Сморгонском районе. Приятно был удивлен, когда офицеры, майоры на комбайнах оказывают помощь», — рассказал Вольфович.
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