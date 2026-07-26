Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович сказал, почему стоит одного-двух тунеядцев «поставить в строй для воспитания»

Таким образом Вольфович отреагировал на поручение президента республики Александра Лукашенко, который во время селекторного совещания 21 июля сказал послать на границу с Украиной не справляющихся с уборкой урожая — и чиновников, и тех, кто не хочет работать. Здесь все, что известно о задаче главы страны, а также об условиях и сроках сборов для проштрафившихся.