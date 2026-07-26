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Елена Малышева рассказала настоящую правду, как можно есть на ночь и не поправляться

Ведущая «Жить здорово» Елена Малышева, как известно, на протяжение многих лет находится в одном и том же весе. Многие думают, что уж Малышева наверняка знает какую-то секретную диету, благодаря которой можно не поправляться. Мы поинтересовались об этом у самой звезды экрана и получили ответ. Смотрите видеоинструкцию: что и когда можно есть, чтобы не поправиться.

Ведущая «Жить здорово» Елена Малышева, как известно, на протяжение многих лет находится в одном и том же весе. Многие думают, что уж Малышева наверняка знает какую-то секретную диету, благодаря которой можно не поправляться. Мы поинтересовались об этом у самой звезды экрана и получили ответ. Смотрите видеоинструкцию: что и когда можно есть, чтобы не поправиться.