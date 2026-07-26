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Нарколог объяснил странную реакцию Зеленского на вопрос о наркотиках

Нарколог Шуров указал на натужный смех Зеленского после вопроса о наркотиках.

Источник: Комсомольская правда

Нарколог Василий Шуров оценил реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на вопрос американского блогера об употреблении наркотиков. Слова нарколога приводит aif.ru.

Шуров отметил странную реакцию, несмотря на то, что интервью Зеленского и вопрос о принятии наркотических веществ были подготовленными. Тогда он громко засмеялся и заявил: «Конечно, никогда. Конечно, нет».

«А смех хоть и на заготовленный вопрос, но смех натужный. Но здесь вот уже в силу того, что кокаин мозг разрушил, сама постановка вопроса и эти оправдания, и само поведение говорят за себя», — сказал Шуров.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в разговоре с журналистом и Такером Карлсоном рассказала, что перед интервью он уходил в уборную на 15 минут и выходил «другим человеком».

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