Конкурс-фестиваль «Хрустальный ключ» прошёл в Сартаково. В этом году он проходит в 21-й раз. И здесь более 300 участников из разных регионов.
Евгений Торопыгин — заместитель министра культуры Нижегородской области:
«В этом году более 900 заявок было подано для участия в фестивале. Это говорит о многом, о том, что этот фестиваль стал большим делом в сохранении культурного кода нашей страны».
Фестиваль уже давно перерос рамки областного события.
Владимир Исайчев, основатель фестиваля-конкурса народного творчества «Хрустальный ключ»:
«Стали приезжать коллективы из регионов, потом из-за рубежа. Сегодня вот тоже будет у нас представители коллективов из Абхазии, из Сербии, с Мадагаскара даже приехали».
Коллективы соревнуются в вокальном, хореографическом и инструментальном мастерстве. Но главное здесь — возможность показать свои традиции, услышать других и почувствовать, что мы — часть огромной многонациональной культуры.
Алексей Антонов, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области:
«У нас сейчас такая неспокойная нестабильная ситуация, и такие события, как здесь, позволяют нам всё-таки чувствовать уверенность и в завтрашнем дне и в нашем будущем».
Это ещё и рай для мастеров и ценителей изделий ручной работы. Зайчики, словно живые, только вот в платьице, таких в природе не встретишь. Корзинки разных форм и размеров, украшения ручной работы. Каждый предмет — уникален. Это можно не только купить, но и, как говорится, попробовать такой труд на вкус.
Мастер из Арзамаса Юлия Штудент показывает, как создаются настоящие произведения искусства. Вышивка золотной нитью — это не просто ремесло, а кропотливый труд. Только на один квадратный сантиметр вышивки уходит, внимание, два часа.
Юлия Штудент — мастер золотного шитья, г. Арзамас:
«Золотная нить состоит из стержневой нити, которая обмотана как бы золотой проволочкой. Мы комбинируем разные техники вышивки и разные нити используем для того, чтобы объём был в картине».
А есть картины и живописные. Здесь открылась картинная галерея, где собраны произведения известных художников — Зураба Церетели, Александры Шиловой, Владимира Галатенко и многих других. Гости с интересом рассматривают экспозицию, а кто-то уже планирует вернуться сюда снова.
Людмила Хлопцова — гостья фестиваля:
«Историческая информация о Сартаково, жителях, вообще чудесно. Ну, а выставка — это всегда интересно, вообще чудесно».
Евгений и Светлана Чупруновы:
«Каждый раз находим что-то необычное, новое, для души, очень любим это место. Такое маленькое, уютное, российское».
И каждый, кто здесь побывал, уносит с собой частичку души этого места. Фестиваль «Хрустальный ключ» — это место силы, где традиции оживают. И оно будет ждать вас снова. В следующем году — уже в 22-й раз.
Служба информации, Нино Цомая, Михаил Городников.