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Конкурс-фестиваль «Хрустальный ключ» прошёл в Сартаково

В этом году он проходил в 21-й раз.

Конкурс-фестиваль «Хрустальный ключ» прошёл в Сартаково. В этом году он проходит в 21-й раз. И здесь более 300 участников из разных регионов.

Евгений Торопыгин — заместитель министра культуры Нижегородской области:

«В этом году более 900 заявок было подано для участия в фестивале. Это говорит о многом, о том, что этот фестиваль стал большим делом в сохранении культурного кода нашей страны».

Фестиваль уже давно перерос рамки областного события.

Владимир Исайчев, основатель фестиваля-конкурса народного творчества «Хрустальный ключ»:

«Стали приезжать коллективы из регионов, потом из-за рубежа. Сегодня вот тоже будет у нас представители коллективов из Абхазии, из Сербии, с Мадагаскара даже приехали».

Коллективы соревнуются в вокальном, хореографическом и инструментальном мастерстве. Но главное здесь — возможность показать свои традиции, услышать других и почувствовать, что мы — часть огромной многонациональной культуры.

Алексей Антонов, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области:

«У нас сейчас такая неспокойная нестабильная ситуация, и такие события, как здесь, позволяют нам всё-таки чувствовать уверенность и в завтрашнем дне и в нашем будущем».

Это ещё и рай для мастеров и ценителей изделий ручной работы. Зайчики, словно живые, только вот в платьице, таких в природе не встретишь. Корзинки разных форм и размеров, украшения ручной работы. Каждый предмет — уникален. Это можно не только купить, но и, как говорится, попробовать такой труд на вкус.

Мастер из Арзамаса Юлия Штудент показывает, как создаются настоящие произведения искусства. Вышивка золотной нитью — это не просто ремесло, а кропотливый труд. Только на один квадратный сантиметр вышивки уходит, внимание, два часа.

Юлия Штудент — мастер золотного шитья, г. Арзамас:

«Золотная нить состоит из стержневой нити, которая обмотана как бы золотой проволочкой. Мы комбинируем разные техники вышивки и разные нити используем для того, чтобы объём был в картине».

А есть картины и живописные. Здесь открылась картинная галерея, где собраны произведения известных художников — Зураба Церетели, Александры Шиловой, Владимира Галатенко и многих других. Гости с интересом рассматривают экспозицию, а кто-то уже планирует вернуться сюда снова.

Людмила Хлопцова — гостья фестиваля:

«Историческая информация о Сартаково, жителях, вообще чудесно. Ну, а выставка — это всегда интересно, вообще чудесно».

Евгений и Светлана Чупруновы:

«Каждый раз находим что-то необычное, новое, для души, очень любим это место. Такое маленькое, уютное, российское».

И каждый, кто здесь побывал, уносит с собой частичку души этого места. Фестиваль «Хрустальный ключ» — это место силы, где традиции оживают. И оно будет ждать вас снова. В следующем году — уже в 22-й раз.

Служба информации, Нино Цомая, Михаил Городников.

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