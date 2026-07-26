В Петербурге джазовый фестиваль поставил новый рекорд по посещаемости

Кроме того, подведены итоги Всероссийского конкурса джазовых композиторов, который прошел в третий раз. Лауреатами конкурса стали Екатерина Унгвари, Виктория Петровская, Арсений Владимиров, Альберт Сабирзянов-Вализер, Елизавета Юргина, Сергей Сорокин, Ольга Андреева, Анатолий Келе, Вероника Зейдель, Эдуард Риккер и Вероника Богданович из Москвы, Денис Юрченко, Людмила Бауэр из Санкт-Петербурга, Овагем Султанян из Ростова-на-Дону, Ярослав Гордеев из Тулы, Ирина Одуло из Пензы, Алена Войская и Илья Ершов из Ярославля, Раду Мутелика из Дмитрова, Олег Янгуров из Уфы.