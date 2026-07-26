Mash: Елену Ваенгу и сотню фанатов «Ленинграда» лишили VIP‑мест без предупреждения

Среди зрителей от действий организаторов оказалась и певица Елена Ваенга с друзьями. Они также были размещены в зоне VIP Light и выразили категорическое недовольство полным несоответствием реальных условий тем, что были обещаны при покупке билетов. По словам зрителей, с учетом затрат на билеты, дорогу и проживание их общие расходы на эту поездку составили от 200 до 500 тысяч рублей.