Mash: Елену Ваенгу и сотню фанатов «Ленинграда» лишили VIP‑мест без предупреждения

На концерте группы «Ленинград» в Пскове более 150 зрителей столкнулись с серьезными проблемами при размещении. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
Поклонники купили билеты категории SuperVIP стоимостью 55 тысяч рублей, которые предполагали нахождение под шатром с отдельными столиками, едой и напитками. Однако в день выступления выяснилось, что эти места недоступны. Зрителей в срочном порядке переселили в зону более дешевой категории VIP Light за 15 тысяч рублей, где уже собралась большая толпа.
Среди зрителей от действий организаторов оказалась и певица Елена Ваенга с друзьями. Они также были размещены в зоне VIP Light и выразили категорическое недовольство полным несоответствием реальных условий тем, что были обещаны при покупке билетов. По словам зрителей, с учетом затрат на билеты, дорогу и проживание их общие расходы на эту поездку составили от 200 до 500 тысяч рублей.
Представители «Ленинграда» заявили, что полную ответственность за произошедшее несут организаторы мероприятия. Музыканты также добавили, что им до сих пор не выплатили положенный гонорар за выступление. Организаторы в свою очередь согласились вернуть деньги за билеты, объяснив отмену зоны SuperVIP строгими требованиями безопасности, следует из публикации.
Актер и певец Владимир Селиванов, выступающий под псевдонимом VAVAN, высказался о скандале вокруг музыканта Григория Лепса. Недавно на концерте в Витебске Лепс публично плюнул на сцену. Зрители и местные жители раскритиковали артиста за подобное поведение.