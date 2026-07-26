«Оренбург» в меньшинстве вырвал победу у «Ростова» в первом туре РПЛ

Гости вышли вперёд после гола Виктора Мелёхина на 47-й минуте. Вскоре хозяева остались вдесятером: Максим Савельев был удалён, получив вторую желтую карточку. Несмотря на это, «Оренбург» сумел переломить ход встречи — в концовке отличились Руслан Куль и Андрей Касаджиков, забивший победный мяч уже в компенсированное время.