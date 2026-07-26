Главу отделения правящей партии в Турции застрелили на кладбище

В турецкой провинции Батман на юго-востоке Турции член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмет Дирек, а также его сын и племянник были застрелены на кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Cumhuriyet.