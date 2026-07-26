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Главу отделения правящей партии в Турции застрелили на кладбище

В турецкой провинции Батман на юго-востоке Турции застрелили главу отделения правящей партии.

Источник: Комсомольская правда

В турецкой провинции Батман на юго-востоке Турции член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмет Дирек, а также его сын и племянник были застрелены на кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Cumhuriyet.

Инцидент произошел в районе Гюнейкент города Батман вечером на территории городского кладбища.

«Неизвестный или группа неизвестных открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое скончались на месте», — отмечается в сообщении издания.

Мехмет Дирек. Фото: социальные сети.

Местная полиция оцепила район, а также ограничила вход и выход на территорию кладбища, начав следственные действия. Кроме того, была начата масштабная операция по розыску подозреваемых, которые скрылись с места преступления. Информации о возможных мотивах нападения на данный момент не поступало.

Ранее сайт KP.RU писал, что в городе Мэдисон (штат Висконсин, США) вспыхнули уличные протесты против действий полиции после того, как они застрелили мужчину при попытке задержания.

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