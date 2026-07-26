В Балтийске вручили награды ветеранам, почётным гражданам и участникам СВО

К жителям обратился и советник губернатора по вопросам СВО и безопасности, Герой России Андрей Козлов: «Эти праздники неразделимы: Балтийский флот всегда был и остается нашей гордостью, символом силы и доблести. Сила города — в его людях: в тех, кто служит на кораблях, кто трудится на берегу, кто растит детей и хранит традиции».