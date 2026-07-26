В Балтийске вручили награды ветеранам, почётным гражданам и участникам СВО

В Балтийске прошли торжества в честь 80-летия города и Дня Военно-морского флота. Об этом пресс-служба правительства Калининградской области пишет в воскресенье, 26 июля.
Участники церемонии возложили цветы к братской могиле советских воинов, погибших при штурме Пиллау в апреле 1945 года. Основные мероприятия развернулись на площади Балтийской славы, где открыли праздник «80 лет под Янтарными парусами».
Губернатор Алексей Беспрозванных передал главе округа Нине Фёдоровой памятный орден за заслуги перед Калининградской областью. Юбилейные медали получили ветераны, почётные граждане и представители разных профессий, ещё двоих жителей отметили благодарностями главы региона.
На празднике выступил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный: «Балтийск всегда был и остаётся надежной опорой на западных рубежах. Здесь служат те, кто охраняет наши морские границы, и делают это достойно», — сказал журналист.
К жителям обратился и советник губернатора по вопросам СВО и безопасности, Герой России Андрей Козлов: «Эти праздники неразделимы: Балтийский флот всегда был и остается нашей гордостью, символом силы и доблести. Сила города — в его людях: в тех, кто служит на кораблях, кто трудится на берегу, кто растит детей и хранит традиции».
Во время церемонии первые паспорта получили четыре жителя Балтийского округа, которым исполнилось 14 лет. Официальную часть завершили награждением почётных граждан и чествованием участников СВО.
Мы рассказывали, какую праздничную программу подготовили для жителей Балтийска и гостей города в этом году.