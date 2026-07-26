Знаменитая японская обезьянка Панч отпраздновала свой первый день рождения

Позже Панч все же смог адаптироваться и наладить отношения с другими макаками в вольере. Тем не менее, по словам сотрудников зоопарка, посетители по-прежнему приезжают в парк специально, чтобы увидеть эту знаменитую обезьянку и проследить за ее развитием. Что известно о маленькой макаке и как складывается судьба животного — в материале «Вечерней Москвы».