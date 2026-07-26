Знаменитая японская обезьянка Панч отпраздновала свой первый день рождения

Известной во всем мире макак по имени Панч исполнился один год. Малыш, за судьбой которого с большим интересом следит интернет-сообщество, получил около 2,5 тысячи поздравительных открыток из разных стран мира. Панч родился 26 июля прошлого года в зоопарке японского города Итикава, но его мать практически сразу отказалась от детеныша, передает France 24.
За ним начали ухаживать сотрудники парка, которые подарили ему плюшевую игрушку, с которой он почти не расставался. Спустя полгода Панча перевели в общий вольер к его сородичам. Однако поначалу другие обезьяны его не приняли и начали обижать, передает France 24.
Фотография грустной обезьянки, крепко обнимающей плюшевого орангутанга, быстро разошлась по социальным сетям и сделала Панча настоящей мировой знаменитостью. Пользователи придумали для него поддерживающий хештег #HangInTherePunch («Держись, Панч»), а компания IKEA, по некоторым данным, смогла значительно увеличить продажи аналогичных плюшевых игрушек на фоне этой популярности.
Позже Панч все же смог адаптироваться и наладить отношения с другими макаками в вольере. Тем не менее, по словам сотрудников зоопарка, посетители по-прежнему приезжают в парк специально, чтобы увидеть эту знаменитую обезьянку и проследить за ее развитием. Что известно о маленькой макаке и как складывается судьба животного — в материале «Вечерней Москвы».