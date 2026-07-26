Глотов заявил, что саблистки будут биться за командную медаль ЧМ в Гонконге

На вопрос о сильнейших соперницах Глотов ответил: «Наш вид спорта настолько выровнялся, что любой соперник сейчас очень сильный. Мы встречались с командой Венгрии — два раза выиграли, один раз проиграли, с Францией — два раза проиграли, два раза выиграли. Встречались с командой Испании в Солт-Лейк-Сити и проиграли, потом на чемпионате Европы у них выиграли. Поэтому здесь постоянные качели — слабых команд нет, это чемпионат мира. Время покажет».