Глотов заявил, что саблистки будут биться за командную медаль ЧМ в Гонконге

ГОНКОНГ, 26 июля. /ТАСС/. Российские саблистки будут биться за командную медаль чемпионата мира, но слабых соперниц в Гонконге у них не будет. Об этом ТАСС рассказал старший тренер команды Дмитрий Глотов.
На чемпионате мира в личном первенстве саблистки остались без медалей. Чемпионка мира — 2025 Яна Егорян не смогла защитить титул, проиграв олимпийской чемпионке француженке Манон Апити-Брюне в 1/16 финала со счетом 12:15. Дальше всех по турнирной сетке прошла Алина Михайлова, но выбыла в четвертьфинале, проиграв венгерке Шугар Катинке Баттаи — 11:15. В командном турнире выступят Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Анастасия Шорохова. В этом составе они стали победительницами чемпионата Европы нынешнего года.
«После победы на чемпионате Европы решили состав не менять, — сообщил Глотов. — Завтра у нас выходной, послезавтра будем тренироваться и готовиться к командным соревнованиям. Какие у нас шансы? Будем бороться, естественно. Будем бороться за медаль».
На вопрос о сильнейших соперницах Глотов ответил: «Наш вид спорта настолько выровнялся, что любой соперник сейчас очень сильный. Мы встречались с командой Венгрии — два раза выиграли, один раз проиграли, с Францией — два раза проиграли, два раза выиграли. Встречались с командой Испании в Солт-Лейк-Сити и проиграли, потом на чемпионате Европы у них выиграли. Поэтому здесь постоянные качели — слабых команд нет, это чемпионат мира. Время покажет».