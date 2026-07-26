Axios: глава CENTCOM Купер предложил прекратить удары США в районе Ормуза

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер предложил остановить бомбардировки в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
По его словам, американские бомбардировки к данному моменту достигли предела своей эффективности.
«Рекомендация Купера и других советников повлияла на президента США Дональда Трампа при принятии решения в пятницу о паузе в бомбардировках Ирана», — говорится в сообщении.
Кроме того, военные и гражданские советники президента США Дональда Трампа отмечали, что возможности достижения целей посредством военных действий имеют свои пределы.
Источники также подчеркнули, что Купер довел свою позицию до представителей Пентагона и Белого дома. Его обоснование заключалось в том, что бомбардировки позволили снизить способность Ирана атаковать корабли.
Ранее сайт KP.RU писал, что Трамп решил не рисковать в конфликте с Ираном. Лидер США откладывает масштабную войну на фоне возможного истощения ресурсов.