Дочь известной российский фигуристки обвинила ее в домашнем насилии

«Никогда не представляла, что мне придется поделиться таким сокровенным, ведь я хранила это в тайне так много лет. Но я все же подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери. После фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы», — написала Скайлер.