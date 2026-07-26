Дочь известной российский фигуристки обвинила ее в домашнем насилии

Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук заявила, что обратилась в полицию с жалобой на собственную мать. Скайлер Мари Грейс Грищук сообщила в социальных сетях, что решила подать заявление после многих лет, как она утверждает, физического и эмоционального насилия.
По словам девушки, долгое время она никому не рассказывала о происходившем, однако теперь решила предать ситуацию огласке.
«Никогда не представляла, что мне придется поделиться таким сокровенным, ведь я хранила это в тайне так много лет. Но я все же подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери. После фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы», — написала Скайлер.
Она поблагодарила всех, кто поддержал ее после публикации, и призналась, что решение обратиться в правоохранительные органы далось ей очень тяжело.
Скайлер Мари Грейс Грищук родилась в США в 2002 году. После рождения дочери Оксана Грищук воспитывала ее одна.
Оксана Грищук — двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы в танцах на льду. Наибольших успехов фигуристка добилась в паре с Евгением Платовым.
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