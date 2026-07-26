Самый западный город России отметил 80-летие

В Балтийске отметили День города масштабным праздником «80 лет под Янтарными парусами». Торжества в этом году объединили сразу несколько значимых дат — 80-летие Балтийска, 80-летие Калининградской области и День Военно-морского флота.
Праздничная программа началась с возложения цветов к мемориалу советским воинам, погибшим при штурме Пиллау в 1945 году. Главные мероприятия прошли на площади Балтийской Славы, где жителей и гостей города поздравили с юбилейными датами.
Одним из центральных моментов праздника стало вручение Балтийскому округу ордена «За заслуги перед Калининградской областью». Также на сцене наградили жителей, которые внесли вклад в развитие города: ветеранов труда, тружеников тыла, почётных граждан, представителей образования, медицины, культуры, промышленности и других сфер.
Во время торжественной части четыре юных жителя округа получили первые паспорта гражданина России. Праздник продолжился концертной программой и выступлениями творческих коллективов.