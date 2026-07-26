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В Балтийске 68 жителей получили медали к 80-летию области и Дню города

В преддверии двойного праздника 80-летия Калининградской области и Дня города в Культурно-молодёжном центре Балтийска состоялась торжественная церемония награждения.. Об этом сообщила администрация Балтийского городского округа.

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В преддверии двойного праздника 80-летия Калининградской области и Дня города в Культурно-молодёжном центре Балтийска состоялась торжественная церемония награждения.. Об этом сообщила администрация Балтийского городского округа.

Юбилейные медали «80 лет Калининградской области» получили 68 жителей, внёсших значительный вклад в развитие округа. Среди награждённых — ветераны и сотрудники 33-го судоремонтного завода, 772-го ремонтного завода средств связи, ветераны Вооружённых Сил, педагоги и работники ЖКХ. В администрации отметили, что каждый из них десятилетиями трудился на благо самого западного города России.