Погачар в пятый раз выиграл «Тур де Франс» и повторил исторический рекорд

Погачар побеждал в 2020, 2021, 2024, 2025 и 2026 годах. Кроме того, в его активе победа на «Джиро д’Италия» 2024 года и бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио. В этом году участники «Тур де Франс» преодолели 21 этап.