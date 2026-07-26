С кем Владимир Путин встречал День ВМФ в Петербурге

26 июля президент России Владимир Путин в Петербурге встретил День Военно-морского флота, который прошел без парада кораблей, наградил моряков, выпил с ними чаю и поделился тем, что думает про атомный и «москитный» флот, про битву при Гангуте, про зверства украинских националистов, про «Циркон» и «Посейдон»… А специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников считает, что он еще не все сказал.