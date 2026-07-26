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С кем Владимир Путин встречал День ВМФ в Петербурге

26 июля президент России Владимир Путин в Петербурге встретил День Военно-морского флота, который прошел без парада кораблей, наградил моряков, выпил с ними чаю и поделился тем, что думает про атомный и «москитный» флот, про битву при Гангуте, про зверства украинских националистов, про «Циркон» и «Посейдон»… А специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников считает, что он еще не все сказал.

26 июля президент России Владимир Путин в Петербурге встретил День Военно-морского флота, который прошел без парада кораблей, наградил моряков, выпил с ними чаю и поделился тем, что думает про атомный и «москитный» флот, про битву при Гангуте, про зверства украинских националистов, про «Циркон» и «Посейдон»… А специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников считает, что он еще не все сказал.

Выслушав приветствие роты почетного караула, Владимир Путин выслушал и доклады командующих флотами и прокомментировал нападения на российский коммерческий флот.

В это время рядом шла последняя репетиция церемонии награждения моряков. Между тем именно с ними Верховному главнокомандующему предстояла еще одна церемония — чаепития.

Подробности — в материале «Свистать всех на чай».

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