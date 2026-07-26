Настоятель Фролищенского монастыря отец Тихон трагически погиб в крупном ДТП

Духовенство и прихожане уже выразили соболезнования братии монастыря, а также родным и близким погибшего. Прихожане вспоминают отца Тихона как доброго и отзывчивого настоятеля, отмечая его теплое отношение к людям и богослужения, которые, по их словам, приносили радость душе.