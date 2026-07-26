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Девять человек пострадали при ударе молнии по аэропорту в Венесуэле

Самолеты не получили повреждений при ударе молний в венесуэльском городе Валенсия.

Источник: Комсомольская правда

Девять человек пострадали в результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в венесуэльском городе Валенсия. Об этом сообщает газета El Impulso.

Инцидент произошел в субботу вечером в венесуэльском штате Карабобо во время сильных дождей.

«Удар молнии пришелся по перрону международного аэропорта Артуро Мичелены в Валенсии, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек», — говорится в материале.

Отмечается, что пострадали четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы, а также несколько гражданских сотрудников аэропорта. В свою очередь восемь из них в срочном порядке были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

При этом находившиеся в момент удара молнии на перроне три самолета не получили повреждений. Аэропорт возобновил прием и отправку коммерческих рейсов в штатном режиме после небольшой приостановки.

Ранее сайт KP.RU писал, что молния ударила в китайскую ракету сразу после старта. При этом она не помешала выводу спутника на орбиту.

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