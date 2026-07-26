«Существо вредоносное»: В Госдуме назвали Пугачёву врагом после желания спеть в Киеве

Напомним, Алла Пугачёва ранее заявила, что готова выступить в Киеве. Во время фестиваля в Юрмале к певице и её супругу Максиму Галкину* подошли украинские журналисты и спросили, приедут ли артисты в украинскую столицу. Галкин назвал вопрос странным и не стал отвечать, а Пугачёва сказала: «Пригласите — споём вместе».