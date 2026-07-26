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Новый министр сказал, что будет со стоимостью квадратного метра жилья в Беларуси

Новый глава Минархитектуры и строительства сказал, что будет со стоимостью квадратного метра жилья в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новый министр архитектуры и строительства Вадим Ольшевский сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что будет со стоимостью квадратного метра жилья в стране.

После назначения на должность министра в кадровый четверг 23 июля у президента Беларуси Александра Лукашенко Ольшевский так ответил на волнующий многих белорусов вопрос:

«Квадратный метр будет стабилен и соотносим со средней заработной платой в стране».

Кстати, он отметил добавил, что в строительстве стабилизировалась ситуация с работающими в отрасли, добавив:

«Сегодня оттока кадров нет».

Кстати, при назначении Лукашенко посетовал, обращайся к новому главе Минстройархитектуры:

«Можем делать все, но где-то что-то недоделываем, недотягиваем».

Президент добавил, что хотел бы, чтобы ведомство основательно работало, а также заняло достойное место в системе органов власти страны. Министр должен видеть и контролировать все происходящее в области строительства.

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