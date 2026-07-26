Новый министр сказал, что будет со стоимостью квадратного метра жилья в Беларуси

Новый министр архитектуры и строительства Вадим Ольшевский сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что будет со стоимостью квадратного метра жилья в стране.
После назначения на должность министра в кадровый четверг 23 июля у президента Беларуси Александра Лукашенко Ольшевский так ответил на волнующий многих белорусов вопрос:
«Квадратный метр будет стабилен и соотносим со средней заработной платой в стране».
Кстати, он отметил добавил, что в строительстве стабилизировалась ситуация с работающими в отрасли, добавив:
«Сегодня оттока кадров нет».
Кстати, при назначении Лукашенко посетовал, обращайся к новому главе Минстройархитектуры:
«Можем делать все, но где-то что-то недоделываем, недотягиваем».
Президент добавил, что хотел бы, чтобы ведомство основательно работало, а также заняло достойное место в системе органов власти страны. Министр должен видеть и контролировать все происходящее в области строительства.
Тем временем госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович сказал, почему стоит одного-двух тунеядцев «поставить в строй для воспитания» после поручения президента республики Александра Лукашенко, который во время селекторного совещания 21 июля сказал послать на границу с Украиной не справляющихся с уборкой урожая — и чиновников, и тех, кто не хочет работать. Здесь все, что известно о задаче главы страны, а также об условиях и сроках сборов для проштрафившихся.