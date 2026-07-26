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«Учиться не будет»: Лоза раскритиковал поступление Анны Пересильд в киношколу

Музыкант Юрий Лоза резко высказался о 17-летней Анне Пересильд — дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Он раскритиковал ее решение поступить в Московскую школу кино и заявил, что получать профессиональное образование ей нужно только ради диплома.

Музыкант Юрий Лоза резко высказался о 17-летней Анне Пересильд — дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Он раскритиковал ее решение поступить в Московскую школу кино и заявил, что получать профессиональное образование ей нужно только ради диплома.

Певец не верит в серьезную мотивацию юной актрисы к учебе. По его мнению, Пересильд уже чувствует себя состоявшейся звездой, поэтому полноценное обучение ей не нужно.

— Поступает она только для корки. Ну дайте ей корку и не занимайте время. Она все равно учиться не будет, — высказался Лоза в беседе с изданием Woman.ru.

Также он подверг сомнению актерские способности звездной наследницы и связал ее появление в кино исключительно с известностью родителей.

— Она уже сыграла неумело. Ее сунули в эти фильмы только потому, что она дочка Пересильд, — заявил композитор порталу.

Он считает эту ситуацию частью более масштабной проблемы российской киноиндустрии. По его мнению, дети известных людей получают преимущества при построении карьеры благодаря связям родителей и поэтому оказываются в профессии независимо от наличия у них таланта.

Ранее Алексей Учитель на закрытой вечеринке, посвященной предстоящему концерту певца Вани Дмитриенко, рассказал, как Анна Пересильд поступала в Московскую школу кино.