Филатов прокомментировал неучастие Илюмжинова в выборах главы FIDE

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Кирсан Илюмжинов не стал участвовать в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE), так как мог увидеть, что в списке кандидатов есть достойные люди. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
20 июля Илюмжинов заявил ТАСС, что он будет баллотироваться на пост президента FIDE, однако в опубликованном на официальном сайте организации списке кандидатов его не оказалось. Ранее решение не участвовать в предстоящих выборах принял Аркадий Дворкович. Кандидатами на пост являются немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также представитель Казахстана Тимур Турлов.
«Кирсан Николаевич — большая шахматная личность. Говоря о намерении баллотироваться на пост главы FIDE, он ставил своей задачей объединить шахматный мир — видимо, он посчитал свою миссию выполненной. Возможно также, он просто увидел, что в числе кандидатов есть настолько достойные люди, что он может уже быть спокойным и сосредоточиться на других сферах», — сказал Филатов.
Выборы президента FIDE состоятся на генассамблее организации, которая продет 26−27 сентября в Самарканде.