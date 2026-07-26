Филатов прокомментировал неучастие Илюмжинова в выборах главы FIDE

«Кирсан Николаевич — большая шахматная личность. Говоря о намерении баллотироваться на пост главы FIDE, он ставил своей задачей объединить шахматный мир — видимо, он посчитал свою миссию выполненной. Возможно также, он просто увидел, что в числе кандидатов есть настолько достойные люди, что он может уже быть спокойным и сосредоточиться на других сферах», — сказал Филатов.