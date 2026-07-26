На Западе объяснили, почему военные США сбивают не все иранские ракеты

Американские военные экономят дефицитные ракеты-перехватчики, сбивая только те иранские снаряды, которые несут прямую угрозу силам США или ключевым объектам. Остальные ракеты, как сообщает NBC News со ссылкой на чиновников, могут беспрепятственно достигать целей.
Уточняется, что подобная политика приоритетов целей соблюдается Пентагоном с первого дня конфликта с Исламской Республикой.
Собеседники также сообщили, что военные иногда давали иранским ракетам поражать пустующие американские позиции. Однако чиновники затрудняются сказать, привело ли это к гибели гражданских лиц или военнослужащих.
Накануне президент США Дональд Трамп приказал Пентагону свернуть военную кампанию против Ирана, остановив серию ударов.
По данным The New York Times, Трамп решил повременить с масштабной войной против Ирана, чтобы не усугублять ресурсные проблемы. Как отмечается, американцы опасаются дефицита средств противовоздушной обороны.