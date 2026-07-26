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Экономист Аникин назвал прожиточный минимум уровнем выживания

При этом уровень бедности волгоградцев снизился за 20 лет.

Старший научный сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что прожиточный минимум в России установлен на уровне выживания.

Эта оценка напрямую касается волгоградцев, чьи доходы формируют статистику региона. Многие семьи находятся в нижних доходных сегментах, где, по словам эксперта, и наблюдается основной рост доходов за последние 20 лет.

Снижение бедности в стране стабильно происходит на протяжении 20 лет, считает эксперт. Ключевым фактором этой динамики стал рост доходов населения именно в нижних доходных сегментах. Однако специалист предупредил, что текущая черта бедности установлена грубо, на уровне практически выживания, и с этим пока ничего не сделано.

Если границу бедности сдвинут до уровня индустриально развитых стран, то есть до 60 процентов медианы, статистика тут же поплывет, и уже богатые станут бедными.

Ранее сообщалось, почему вырастут цены на товары из Китая.