Экономист Аникин назвал прожиточный минимум уровнем выживания

Старший научный сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что прожиточный минимум в России установлен на уровне выживания.
Эта оценка напрямую касается волгоградцев, чьи доходы формируют статистику региона. Многие семьи находятся в нижних доходных сегментах, где, по словам эксперта, и наблюдается основной рост доходов за последние 20 лет.
Снижение бедности в стране стабильно происходит на протяжении 20 лет, считает эксперт. Ключевым фактором этой динамики стал рост доходов населения именно в нижних доходных сегментах. Однако специалист предупредил, что текущая черта бедности установлена грубо, на уровне практически выживания, и с этим пока ничего не сделано.
Если границу бедности сдвинут до уровня индустриально развитых стран, то есть до 60 процентов медианы, статистика тут же поплывет, и уже богатые станут бедными.
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