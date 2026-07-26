Экономист Аникин назвал прожиточный минимум уровнем выживания

Снижение бедности в стране стабильно происходит на протяжении 20 лет, считает эксперт. Ключевым фактором этой динамики стал рост доходов населения именно в нижних доходных сегментах. Однако специалист предупредил, что текущая черта бедности установлена грубо, на уровне практически выживания, и с этим пока ничего не сделано.