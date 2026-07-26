Пытавшиеся взойти на Эльбрус боснийцы были без сопровождения гида

За последнюю неделю на Эльбрусе погибли семь человек. Пять человек погибли в составе группы из Боснии и Герцеговины, еще один альпинист — во время отдельного восхождения 26 июля, а 19 июля жертвой несчастного случая при спуске с горы стал 11-летний мальчик. Что известно о погибших, кого удалось спасти и как ведутся поиски — в материале «Газеты.Ru».