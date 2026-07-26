Нижегородский фестиваль «Музыка балконов» впервые прошел во Владикавказе

Во Владикавказе впервые состоялся концерт всероссийского фестиваля «Музыка балконов. Великие реки», зародившегося в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов в своем Telegram-канале.
Проект, появившийся в приволжской столице в 2023 году, стал её культурной визитной карточкой, а теперь активно расширяет свою географию. Во Владикавказе концерт прошел на балконе исторического особняка Ходякова, где для жителей и гостей выступил солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Скориков.
Проведение фестиваля стало очередным шагом в рамках культурного сотрудничества между Владикавказом и Нижним Новгородом. Одаренные дети из Северной Осетии уже посещали Нижний Новгород для участия в совместных творческих и образовательных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что музей Чкалова открылся после реставрации в Чкаловске.