Нижегородский фестиваль «Музыка балконов» впервые прошел во Владикавказе

Проект, появившийся в приволжской столице в 2023 году, стал её культурной визитной карточкой, а теперь активно расширяет свою географию. Во Владикавказе концерт прошел на балконе исторического особняка Ходякова, где для жителей и гостей выступил солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Скориков.