Раймонд Паулс сообщил о серьезных проблемах со здоровьем

Народному артисту СССР Раймонду Паулсу в начале текущего года исполнилось 90 лет, но юбилейный год композитора начался с серьезных проблем со здоровьем.
Он рассказал о своем состоянии на текущий момент.
— Ноги опухли. Голова опухла. Старость. Вот и все, — сообщил артист в разговоре с изданием «Абзац».
Музыкант уточнил, что в настоящее время проходит курс лечения, который ему подобрали врачи, и тщательно следует их рекомендациям. Но несмотря на плохое самочувствие, Паулс допустил, что 3 августа он все же выйдет на сцену.
15 апреля композитор рассказывал о самочувствии после перенесенной операции. Он отметил, что не хотел бы говорить о причинах проведенного оперативного вмешательства.
14 апреля стало известно, что Паулса экстренно госпитализировали. Тогда музыкант сообщил о имеющихся проблемах со здоровьем.
Паулс — народный артист СССР, пианист и дирижер. Он написал музыку к большому количеству известных песен Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева. Его вклад в культуру отмечен многочисленными наградами, в том числе премией Ленинского комсомола. Кроме того, с 1989 по 1993 год композитор занимал пост главы Министерства культуры Латвии.