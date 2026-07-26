В Донецке провели акцию памяти о погибших от украинской агрессии детях ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Памятное мероприятие о погибших от украинской агрессии детях ДНР и ЛНР провели у Донбасс оперы в Донецке, передает корреспондент ТАСС.
Акция приурочена ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, который отметят 27 июля. Прожекторы подсветили здание в красный цвет, на фасаде вывели проекцию танцующей балерины — в память о юной дончанке Кате, погибшей неподалеку вместе с бабушкой при обстреле со стороны ВСУ. Акция прошла под музыку Сергея Прокофьева.
«Сегодняшняя акция — не просто художественная композиция. Это память о Кате и обо всех детях Донбасса, которым не дали повзрослеть. Танец, живая музыка нашего земляка, Сергея Прокофьева, и красный свет на колоннах театра стали символом несбывшихся детских мечтаний», — сказал журналистам министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
4 августа 2022 года вблизи Донбасс оперы погибла юная балерина Екатерина и ее бабушка. Удар был нанесен в районе театра, где прощались с Героем РФ и Героем ДНР Ольгой Качурой.