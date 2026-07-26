Пугачёва пережила панические атаки и ужас из-за перелома ноги, приковавшего её к постели

Медики прогнозировали, что полное восстановление займёт до полугода. Однако артистка справилась с травмой. Она начала заново учиться ходить. Сначала она опиралась на трость, а затем продолжила тренировки без неё, несмотря на боль. Теперь Пугачёва берет палочку только для большей уверенности.