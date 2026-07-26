Россиянин Илюмжинов не вошел в список кандидатов в президенты FIDE

С 2018 года Международную шахматную организацию возглавлял россиянин Аркадий Дворкович. 23 июля 2026 года его имя внесли в 21-й пакет санкций Евросоюза. На следующий день господин Дворкович объявил, что временно прекращает исполнять обязанности президента FIDE.