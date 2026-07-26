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Россиянин Илюмжинов не вошел в список кандидатов в президенты FIDE

Россиянин Кирсан Илюмжинов не вошел в список кандидатов на пост президента Международной шахматной организации (FIDE). Он возглавлял организацию с 1995 по 2018 год.

Россиянин Кирсан Илюмжинов не вошел в список кандидатов на пост президента Международной шахматной организации (FIDE). Он возглавлял организацию с 1995 по 2018 год.

Господин Илюмжинов сообщал о планах баллотироваться на должность президента FIDE. Прием заявок завершился 26 июля. В список кандидатов вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанец Тимур Турлов.

Избирательная комиссия FIDE должна рассмотреть предварительный список кандидатур и утвердить их. Выборы президента организации пройдут 26 сентября в Самарканде — на генеральной ассамблее FIDE.

С 2018 года Международную шахматную организацию возглавлял россиянин Аркадий Дворкович. 23 июля 2026 года его имя внесли в 21-й пакет санкций Евросоюза. На следующий день господин Дворкович объявил, что временно прекращает исполнять обязанности президента FIDE.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аркадий Дворкович освободил доску».

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