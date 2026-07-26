Футболист «Краснодара» Боселли получил перелом носа в матче с «Рубином»

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Уругвайский футболист «Краснодара» Хуан Боселли получил перелом носа со смещением по ходу матча первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом сообщается в официальном протоколе игры, который опубликован на сайте РПЛ.