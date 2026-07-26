Главные новости за выходные 25−26 июля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске заявил, что не будет выступать посредником в украинском урегулировании. Господин Токаев высказал мнение, что для урегулирования конфликта можно было бы вернуться к формуле стамбульских соглашений. Он также подчеркнул, что Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству с Россией.