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Судейской бригаде матча между «Рубином» и «Краснодаром» угрожали после игры

Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Неустановленное лицо оскорбляло и угрожало судейской бригаде матча первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Об этом сообщается в протоколе встречи, который опубликован на официальном сайте РПЛ.

Матч завершился волевой победой «Краснодара» со счетом 3:1. Главным арбитром был Артем Чистяков. На 17-й минуте он после вмешательства видеоассистентов удалил с поля защитника хозяев Илью Рожкова, показав футболисту прямую красную карточку.

«После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», — отмечается в протоколе матча.

В следующем туре «Краснодар» 2 августа примет воронежский «Факел», «Рубин» 1 августа на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном».

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