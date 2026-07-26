Вольфович: в Белоруссии не видят мотивов обострения ситуации у границ

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович отметил, что у границ страны нет никакого сосредоточения войск — речь идет только о плановых мероприятиях по боевой подготовке.
«Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет, мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем. То, что касается военно-силового блока», — сказал он в эфире телеканала «Первый информационный».
По его словам, Белоруссия в плановом порядке проводит мероприятия по боевой подготовке, включая несколько тренировок.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин накануне подчеркнул, что якобы возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной является слухами. Глава ведомства подчеркнул, что подобные заявления — информационная война против Белоруссии.