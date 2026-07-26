Вольфович: в Белоруссии не видят мотивов обострения ситуации у границ

«Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет, мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем. То, что касается военно-силового блока», — сказал он в эфире телеканала «Первый информационный».