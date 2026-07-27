Что можно и нельзя делать в Акилов день 27 июля, который называют Дозоры

Православная церковь 27 июля вспоминает святого Акилу. В народе принято отмечать Акилов день. Однако существует еще одно название — Дозоры. Оно связано с тем, что лето идет на спад и, как правило, устанавливается дождливая погода.
Что нельзя делать 27 июля.
Не следует приносить домой найденные на улице деньги. Подобное может спровоцировать бедность. Не рекомендуется стоять против ветра, идти ему на встречу, так как ветер может выдуть удачу. В момент грозы запрещено оставлять открытыми окна — через них могут влететь темные силы.
Что можно делать 27 июля.
По традиции, в указанную дату было принято выходить на так называемые дозоры. Они следили за урожаем по причине дождливой погоды.
Согласно приметам, дождь 27 июля указывал, что такой будет погода на протяжении семи дней. В том случае, если чайки плавают на воде, погода будет хорошей.
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