Что можно и нельзя делать в Акилов день 27 июля, который называют Дозоры

Не следует приносить домой найденные на улице деньги. Подобное может спровоцировать бедность. Не рекомендуется стоять против ветра, идти ему на встречу, так как ветер может выдуть удачу. В момент грозы запрещено оставлять открытыми окна — через них могут влететь темные силы.