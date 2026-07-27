Что можно и нельзя делать в День Акилы Соломенного 27 июля 2026 года

Оставлять окна и двери открытыми. Считалось, что в вихрях и грозах скрывается нечистая сила. Чтобы злые духи (принимающие облик животных или чужих детей) не проникли в жилище, входы тщательно запирали. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомВыбрасывать остатки еды и крошить хлеб. Это самый страшный грех дня. Вместе с пищей можно «выбросить» из дома достаток, здоровье и удачу. Остатки следовало отдавать птицам или домашней скотине. 7 вещей, из-за которых уходит удачаСтоять или идти против ветра. Ветер в Акилов день считался проводником зла. Если дуть ему в лицо, он может «сдуть» с человека удачу и привлечь череду болезней. Поднимать деньги на дороге. Найденные монеты или купюры сулили нищету и порчу. По традиции, их подметали порогом и сразу тратили, но ни в коем случае не приносили в дом. Какие знаки зодиака самые богатыеБездельничать. Лень в этот день считалась тяжким грехом — она привлекает болезни и голод, ведь каждая минута работы приближает сытую зиму. Ссориться и завидовать. Негативные эмоции привлекают нечисть и способны разрушить отношения навсегда. Также запрещалось давать в долг вечером (к нищете). Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуХодить под березами и дубами в грозу и подходить к незнакомым животным в лесу — они могут оказаться временным пристанищем темных сил.