Что можно и нельзя делать в День Акилы Соломенного 27 июля 2026 года

Этот понедельник — не просто рядовой день разгара лета. В календаре восточных славян он носит имя Акилы Соломенного, а в православной традиции — это день памяти апостола от семидесяти Акилы и преподобного Стефана Махрищского. Чтобы провести этот день с пользой и избежать бед, стоит прислушаться к мудрости предков.
Содержание:
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Что нельзя делать сегодня: 27 июля 2026 года.
Наши предки верили, что в этот день грань между мирами истончается, а погода становится капризной. Строжайшие запреты касались не только работы, но и быта:
Оставлять окна и двери открытыми. Считалось, что в вихрях и грозах скрывается нечистая сила. Чтобы злые духи (принимающие облик животных или чужих детей) не проникли в жилище, входы тщательно запирали. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомВыбрасывать остатки еды и крошить хлеб. Это самый страшный грех дня. Вместе с пищей можно «выбросить» из дома достаток, здоровье и удачу. Остатки следовало отдавать птицам или домашней скотине. 7 вещей, из-за которых уходит удачаСтоять или идти против ветра. Ветер в Акилов день считался проводником зла. Если дуть ему в лицо, он может «сдуть» с человека удачу и привлечь череду болезней. Поднимать деньги на дороге. Найденные монеты или купюры сулили нищету и порчу. По традиции, их подметали порогом и сразу тратили, но ни в коем случае не приносили в дом. Какие знаки зодиака самые богатыеБездельничать. Лень в этот день считалась тяжким грехом — она привлекает болезни и голод, ведь каждая минута работы приближает сытую зиму. Ссориться и завидовать. Негативные эмоции привлекают нечисть и способны разрушить отношения навсегда. Также запрещалось давать в долг вечером (к нищете). Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуХодить под березами и дубами в грозу и подходить к незнакомым животным в лесу — они могут оказаться временным пристанищем темных сил.
Что можно и даже нужно делать сегодня: 27 июля 2026 года.
Несмотря на обилие запретов, день полон благоприятных возможностей. Главное — соблюдать гармонию с природой и духом полей (Полевиком):
Отдыхать на соломе. Если есть возможность, полежите на свежей ржаной соломе. В старину верили, что она «сторицей отдает» потраченные силы, лечит боль в спине и наполняет жизненной энергией. Задабривать духа полей. Чтобы будущий урожай был богатым, оставьте на краю поля горшочек каши и несжатый сноп ржи для Полевика. Наблюдать за погодой. 27 июля давало самые точные прогнозы на осень. Выходите на улицу и запоминайте приметы (см. ниже).Отправиться за грибами и травами. После гроз активно растут грибы, а лекарственные травы в этот день набирают особую целительную силу. Начинать новые дела и путешествия. День благоприятен для поездок, смены работы и крупных проектов — удача будет на стороне трудоголиков. Как понять свое предназначение и найти любимое дело.
Народные приметы погоды на сегодня: 27 июля.
В этот день наши предки особенно тщательно следили за природой. Вот основные маркеры:
Дождь утром — жди затяжной непогоды, минимум на неделю. Сухой и теплый день — осень будет теплой и сухой, к богатому урожаю. Красное солнце на рассвете — к скорому сильному дождю. Характер грома: глухой — к короткому дождику, звонкий и сильный — к затяжному ливню. Чайки плавают в воде — к устойчивой хорошей погоде. Много летучих мышей вечером — к жарким дням. Ветер с запада — к успеху в физическом труде и делах.
У кого сегодня именины: именинники 27 июля.
По церковному календарю сегодня поздравляют обладателей имен: Акила, Анисим, Степан, Фёдор, Иуст (Юст), Константин, Николай, Герман и Пётр.
Какой праздник сегодня: 27 июля 2026 года.
Сегодня, 27 июля 2026 года, календарь пестрит разнообразием. Этот понедельник — не просто рабочий день, а настоящий калейдоскоп событий: от государственных дат России до международных гастрономических гуляний и народных суеверий.
Официальные и профессиональные праздники в России сегодня: 27 июля.
День работника МФЦ. Это главная профессиональная дата дня. 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон, заложивший правовую основу для создания сети многофункциональных центров по принципу «одного окна». Сегодня сотрудники МФЦ отмечают свой профессиональный праздник, принимая поздравления за то, что делают общение с госорганами проще и удобнее для миллионов граждан. День памяти Михаила Лермонтова. Трагическая дата: именно 27 июля (по новому стилю) 1841 года великий поэт погиб на дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске. В 2026 году исполняется 185 лет со дня его смерти. По всей стране, особенно на Кавказе, проходят литературные чтения, экскурсии и памятные мероприятия в музеях, связанных с жизнью и творчеством автора «Героя нашего времени».День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Это скорбная дата, установленная для увековечения памяти невинных детей, погибших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. По всей стране проходят траурные акции и минуты молчания.
Международные и необычные праздники сегодня: 27 июля.
День рождения гамбургера. Вкусный международный праздник, который отмечают во всем мире. Согласно истории, именно 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг впервые продал на ярмарке в Нью-Хейвене сэндвич с говяжьей котлетой между двумя булочками. В 2026 году легендарному блюду исполняется 126 лет. Рестораны и кафе в этот день радуют специальными предложениями и необычными авторскими версиями бургеров. День прогулки с комнатным растением. Забавный и трогательный неофициальный праздник. Владельцам фикусов, монстер и кактусов предлагают вынести своих зеленых питомцев на балкон или во двор, чтобы они «подышали» свежим воздухом. На практике это отличный повод протереть листья, проверить состояние почвы и пересадить растения. День ходьбы на ходулях. Праздник старинного приспособления, которое когда-то помогало пастухам следить за стадами, а жителям болотистых мест — передвигаться по труднопроходимым путям. Сегодня это искусство можно увидеть на фестивалях, карнавалах и уличных представлениях. В этот день любители экстрима выходят на ходулях, чтобы удивить прохожих. День пяти случайных встреч. Мистический и романтичный праздник. Считается, что 27 июля судьба специально подкидывает нам пять неожиданных встреч, которые могут изменить жизнь. Главное правило — быть открытым к новым знакомствам, улыбаться прохожим и не проходить мимо интересных людей.
Какой сегодня православный церковный праздник: 27 июля.
Православная церковь сегодня чтит память апостола от семидесяти Акилы (ученика апостола Павла), преподобного Стефана Махрищского (духовного друга Сергия Радонежского), преподобного Никодима Святогорца, а также празднует в честь иконы Божией Матери «Елисаветградская».
Народные традиции сегодня: 27 июля.
Акила Соломенный или Дозоры. В народе 27 июля называли Днем Акилы или Дозорами. Лето шло на спад, погода становилась капризной — часто налетали грозы и сильные ветры, которые могли погубить урожай. Крестьяне выставляли дозорных для охраны полей от пожаров и непогоды. Считалось, что в этот день нужно задабривать духа полей — Полевика, оставляя для него на меже горшок каши и несжатый сноп ржи. Безделье в этот день считалось большим грехом, а вот отдых на свежей ржаной соломе, напротив, приветствовался — она помогала снять усталость и боль в спине.
Исторические события и что произошло 27 июля.
В этот день в разные годы произошло множество значимых событий. В 1147 году была основана Москва, в 1836 году в столице заложили Храм Христа Спасителя. В 1866 году завершили прокладку первого надежного трансатлантического телеграфного кабеля, а в 1921 году ученые впервые выделили инсулин, что спасло миллионы жизней диабетиков. В 1952 году открыли Волго-Донской судоходный канал, а в 1990 году Белоруссия приняла Декларацию о государственном суверенитете.
Кто из знаменитостей родился 27 июля.
Сегодня свой день рождения празднуют известные личности, родившиеся 27 июля. Это поэт-гусар Денис Давыдов, писатель Владимир Короленко, актер Николай Черкасов, легендарный артист балета Марис Лиепа, актеры Джонатан Рис-Майерс, Николай Костер-Вальдау, лидер группы «Сектор газа» Юрий Клинских и Сергей Лавыгин (звезда сериала «Кухня»).
Кто такой апостол от семидесяти Акила.
В христианской традиции существует два основных круга ближайших учеников Иисуса Христа. Первый — это двенадцать апостолов, которых Спаситель избрал в начале своего общественного служения. Второй, более широкий круг, составляют апостолы от семидесяти. Их Христос избрал уже в последний год своей земной жизни, чтобы они предшествовали ему в тех городах и местах, куда он сам намеревался идти, и готовили людей к принятию евангельской проповеди. К числу этих семидесяти учеников принадлежал и Акила, человек, чья жизнь и служение оставили яркий след в истории ранней Церкви.
Имя Акила имеет латинское происхождение и означает «орел». Это был иудей родом из Понта — исторической области на южном побережье Черного моря, которая входила в состав Римской империи. Понтийское происхождение не было редкостью среди еврейской диаспоры, рассеянной по всему Средиземноморью. Акила, как и многие его соплеменники, покинул родные места и поселился в Риме, где занимался ремеслом, которое было хорошо знакомо многим иудеям той эпохи — изготовлением палаток и шатров из плотной ткани. Это ремесло, называемое скинотворчеством, требовало искусных рук и позволяло обеспечить скромное существование.
Изгнание из Рима и встреча с апостолом Павлом.
Переломный момент в жизни Акилы наступил в 52 году по Рождеству Христову. Именно тогда император Клавдий издал указ, предписывающий всем иудеям покинуть Рим. Историки связывают этот эдикт с волнениями в еврейской общине Рима, которые возникали на почве религиозных споров, в том числе связанных с распространением христианского учения. Римский историк Светоний упоминает, что Клавдий изгнал иудеев за постоянные беспорядки, «возбужденные Хрестом». Так или иначе, Акила вместе со своей женой Прискиллой был вынужден покинуть столицу империи и направиться в Коринф — крупный торговый и культурный центр Греции, где они могли продолжать заниматься своим ремеслом.
Именно в Коринфе произошла судьбоносная встреча, которая навсегда изменила жизнь Акилы и Прискиллы. Здесь они познакомились с апостолом Павлом, который прибыл в город во время своего второго миссионерского путешествия. Книга Деяний апостольских рассказывает, что Павел нашел Акилу и Прискиллу, и поскольку он был одного с ними ремесла, то остался у них и работал. Это было не случайное знакомство, а промыслительная встреча трех людей, объединенных общим делом и верой. Павел, как и они, владел искусством изготовления палаток и не чурался физического труда, чтобы не обременять общины и иметь возможность проповедовать Евангелие независимо от материальной поддержки. Вместе они трудились в мастерской, а в свободное время апостол Павел открывал им глубины христианского учения. Именно в доме Акилы и Прискиллы, вероятно, собирались коринфские христиане, и именно отсюда началось их служение.
Супружеское служение и миссионерские путешествия.
Акила и Прискилла представляют собой уникальный пример супружеской пары, которая посвятила свою жизнь распространению христианства. В отличие от многих других апостолов, которые путешествовали в одиночестве, эта чета служила всегда вместе, составляя единое целое. Их брак стал не только союзом любви и верности, но и мощным миссионерским тандемом. В посланиях апостола Павла их имена упоминаются вместе, причем неоднократно имя Прискиллы стоит на первом месте, что указывает на ее выдающуюся роль в церковной общине и в деле проповеди.
После полутора лет совместного пребывания в Коринфе, Павел отправился в Эфес — важный город Малой Азии, где находился знаменитый храм богини Артемиды. Акила и Прискилла последовали за ним. Когда Павел продолжил свой путь в Иерусалим и Антиохию, супруги остались в Эфесе, чтобы укрепить тамошнюю церковь и продолжить апостольскую деятельность. Именно в Эфесе произошел эпизод, который лучше всего характеризует их как наставников и учителей. Они встретили некоего Аполлоса — красноречивого иудея из Александрии, который был хорошо знаком с Писанием, но знал только крещение Иоанново и не был полностью посвящен в тайны христианского учения. Акила и Прискилла приняли его, подробно объяснили ему путь Господень и наставили в вере. Благодаря этому Аполлос стал одним из самых выдающихся проповедников ранней Церкви, что показывает, насколько глубоко сами супруги понимали христианскую доктрину.
Соработники апостола Павла.
Особое место в истории ранней Церкви занимает отношение апостола Павла к этой чете. В своем послании к римлянам, написанном около 58 года, Павел называет их «сотрудниками моими во Христе Иисусе». Эта характеристика имеет глубокий смысл. Павел не просто называет их помощниками или последователями — он ставит их в один ряд с собой, подчеркивая их равное участие в апостольском труде. Более того, он добавляет слова, которые звучат как высшая похвала: «которые голову свою полагали за мою душу». Это свидетельствует о том, что Акила и Прискилла в какой-то момент подвергались смертельной опасности ради спасения жизни апостола Павла. Возможно, это произошло в Эфесе, когда против Павла поднялось возмущение серебряников, или в Коринфе, когда его пытались предать суду проконсула Галлиона.
Павел также сообщает, что в доме Акилы и Прискиллы собирается «домашняя церковь» — то есть община верующих, которая встречается для молитвы и преломления хлеба. В то время, когда христиане не имели собственных храмов, дома зажиточных или просто гостеприимных верующих становились местами богослужений. Дом Акилы в Риме, куда они вернулись после смерти императора Клавдия, стал одним из таких центров. Это показывает, что супруги не только сами были ревностными христианами, но и создавали условия для духовного роста других людей, открывая свои жилища для собраний общины.
Дальнейшая судьба и мученическая кончина.
После возвращения в Рим их след в письменных источниках теряется, но церковное предание сохранило сведения об их дальнейшей жизни. Существует версия, что Акила был поставлен епископом Гераклейским — города в Вифинии, области на северо-западе Малой Азии. Это назначение соответствует практике ранней Церкви, когда наиболее выдающиеся ученики апостолов становились руководителями церковных общин и архиереями. Однако служение в Гераклее оказалось недолгим.
Предание гласит, что Акила и Прискилла приняли мученическую кончину от рук язычников. В те времена быть христианином означало постоянно рисковать жизнью, особенно во времена гонений. Доподлинно неизвестно, при каком императоре и где именно они пострадали, но их мученический венец подтверждается древними церковными мартирологами. Мощи святых Акилы и Прискиллы, согласно преданию, находятся в Риме — в храме святой Приски, который был построен на месте их дома, где когда-то собиралась первая римская христианская община. Этот храм до сих пор является местом паломничества, напоминая верующим о подвиге супругов, которые поставили служение Богу выше собственной безопасности и даже жизни.
Богословское значение личности Акилы.
Жизнь и служение апостола Акилы имеют глубокое богословское и нравственное значение для христиан всех времен. Прежде всего, это пример того, как миряне, люди, занимающиеся обычным ремеслом, могут стать столпами Церкви. Акила не был книжником или фарисеем, он не получил богословского образования в раввинистических школах. Он был простым ремесленником, но его открытое сердце для истины, его готовность служить и его гостеприимство сделали его одним из самых значимых учеников апостолов. Это показывает, что в Церкви Христовой нет второстепенных ролей и что каждый человек, независимо от его социального статуса и образования, может внести свой вклад в общее дело.
Кроме того, союз Акилы и Прискиллы стал идеалом христианского брака. Они не только любили друг друга, но и были едины в вере, в служении и в страданиях. Их пример вдохновляет христианские пары на совместное духовное возрастание, на взаимную поддержку и на то, чтобы делать свой дом и свою семью местом служения Богу и ближним. Святые Акила и Прискилла показали, что брак может быть не препятствием для апостольской деятельности, а, напротив, сильным инструментом для проповеди Евангелия.
Апостол от семидесяти Акила стал не просто одним из многочисленных учеников ранней Церкви, а живым символом преданности, верности и самоотверженной любви. Он шел по стопам апостола Павла, разделял с ним труды и опасности, наставлял новообращенных и в конце концов отдал жизнь за Христа. Его память Православная Церковь совершает 27 июля, когда верующие возносят молитвы этому святому, прося его ходатайства перед Богом о даровании им веры, мужества и стойкости в собственных жизненных испытаниях.
Кто такой преподобный Стефан Махрищский.
Русская земля XIV века переживала непростое время. Ордынское иго тяготело над княжествами, междоусобные войны раздирали русских князей, и в то же время набирало силу Московское государство, вокруг которого объединялись земли Северо-Восточной Руси. Именно в эту эпоху, на рубеже веков, жил и подвизался преподобный Стефан Махрищский — один из замечательных святых Русской Православной Церкви, духовный друг и собеседник преподобного Сергия Радонежского, основатель монастыря, ставшего важным центром духовной жизни на Владимирской земле.
Точная дата рождения преподобного Стефана неизвестна, но историки относят его жизнь примерно к середине XIV — началу XV века. Место его происхождения также остается предметом дискуссий, однако существует предание, что он был родом из Киева или из южнорусских земель, откуда ушел на север в поисках уединенной иноческой жизни. В те времена многие иноки покидали разоренные татарскими набегами и охваченные смутами южные области и направлялись в лесистые и глухие места Залесья, где можно было найти тишину и покой для молитвенных подвигов.
Путь к иночеству и основание обители.
Первые сведения о жизни преподобного Стефана связаны с его приходом в Московские земли. Он принял постриг в одном из монастырей, но вскоре, стремясь к более строгой аскетической жизни, удалился в глухие леса, расположенные в окрестностях реки Махрищи, недалеко от города Переславля-Залесского. Это место находилось на территории нынешней Владимирской области, вдали от людских селений, среди дремучих чащоб, где можно было вести безмолвную жизнь, посвященную Богу. Именно здесь, на берегу реки Махрищи, он водрузил крест и построил небольшую келью, положив начало будущему монастырю.
Со временем о подвижнике, который в уединении предавался молитве и трудам, узнали окрестные жители. К нему начали приходить люди — кто за духовным советом, кто за исцелением, а кто и с твердым намерением разделить его отшельнические труды. Постепенно вокруг кельи Стефана собралась небольшая братия. Так возникла монашеская обитель, получившая название Махрищской, по имени реки, у которой она была основана. Преподобный Стефан стал ее первым игуменом и строителем. Он не только молился, но и собственными руками трудился наравне с братией: расчищал лес под пашню, возделывал огород, строил кельи и храм. Его жизнь была образцом строгого подвижничества, нестяжательства и непрестанного внутреннего делания.
Духовная дружба с преподобным Сергием Радонежским.
Одним из самых значимых событий в жизни преподобного Стефана стала его встреча и духовная дружба с преподобным Сергием Радонежским. Игумен земли Русской, как называли Сергия его современники, был для всей Северо-Восточной Руси нравственным авторитетом, к которому обращались за советом и благословением князья, епископы и простые люди. Стефан Махрищский и Сергий Радонежский встретились и быстро обрели духовное родство. Их связывала общая любовь к безмолвию, общий строгий подвижнический устав и общее служение Церкви и Отечеству.
Предание сохранило сведения о том, что преподобный Сергий часто посещал обитель Стефана на Махрище, и они подолгу беседовали о духовных предметах, о судьбах Русской земли, о путях спасения. Эта дружба была не просто личным общением двух святых людей, но и важным духовным союзом, который укреплял монашество в Московских землях. Сергий высоко ценил смиренномудрие и строгость жизни своего друга. В свою очередь, преподобный Стефан почитал Сергия как старшего наставника и искал его благословения во всех важных делах, связанных с управлением монастырем и духовным руководством братией. Существует даже предание, что по просьбе Стефана Сергий присылал в Махрищскую обитель одного из своих учеников, чтобы помогать братии в духовной жизни.
Игуменство и внутреннее устройство обители.
Возглавив монастырь, преподобный Стефан установил в нем строгий общежительный устав, по образцу Троице-Сергиевой лавры. Это означало, что вся братия жила в единой общине, имела общую трапезу, общую собственность и подчинялась единому духовному руководству. Такой устав требовал от иноков полного отречения от личных пристрастий и развития духа соборности и взаимопомощи. При Стефане в монастыре был построен каменный храм в честь Святой Троицы, что также сближало его обитель с Троицким монастырем преподобного Сергия. Храм этот стал духовным центром для окрестных жителей, ибо до основания обители в этих лесах не было ни одного прихода.
Преподобный Стефан много внимания уделял не только молитве, но и физическому труду как средству духовного возрастания. Он учил братию, что безделье есть мать всех пороков, а труд, соединенный с молитвой, делает инока истинным делателем на ниве Христовой. При нем монастырь стал известен своей благотворительностью: странники и нищие всегда находили здесь кров и пропитание, а больные получали помощь и утешение. Игумен Стефан стяжал дар прозорливости и чудотворения, к нему приезжали за исцелением от душевных и телесных недугов, и многие получали просимое через его святые молитвы.
Кончина и обретение мощей.
Преподобный Стефан Махрищский скончался в глубокой старости около 1406 года, проведя в иноческих подвигах несколько десятилетий. Он отошел ко Господу, оставив после себя братию, наученную им строгой и благочестивой жизни, и монастырь, который продолжал духовно питать окрестные земли. Кончина святого была тихой и мирной, как и вся его жизнь, прошедшая вдали от мирской суеты и политических бурь. Погребли его в построенном им Троицком храме, где он молился в последние годы своей жизни.
Более полутора столетий мощи преподобного Стефана покоились под спудом, и только в 1550 году, при игумене Варлааме, состоялось их обретение. В то время в монастыре готовились к строительству нового каменного храма, и при рытье котлована под фундамент были обретены нетленные останки основателя обители. Это событие воспринималось как знак особой милости Божией и как свидетельство святости преподобного Стефана. Мощи его были торжественно перенесены и положены в новом храме, и с того времени начались многочисленные чудеса исцелений, происходившие у гробницы святого. Летописцы зафиксировали множество случаев, когда люди, с верою притекавшие к мощам Стефана, получали облегчение от болезней, душевных скорбей и напастей. Особенно много исцелений происходило с бесноватыми и с теми, кто страдал тяжелыми физическими недугами.
Почитание в последующие века.
Махрищский монастырь, основанный преподобным Стефаном, продолжал существовать и после его кончины, переживая и периоды расцвета, и времена запустения. В Смутное время начала XVII века обитель была разорена польско-литовскими интервентами, но вскоре восстановлена. Ее значение как духовного центра было велико: здесь хранились древние рукописи, здесь подвизались известные иноки, и здесь всегда помнили своего основателя как великого молитвенника и чудотворца. После революции 1917 года монастырь был закрыт, но в конце XX века, после восстановления церковной жизни в России, он вновь открылся и стал действующей обителью.
Память преподобного Стефана Махрищского совершается в Православной Церкви дважды в год: 27 июля — в день его кончины, и в день обретения его святых мощей — 25 июня. В эти дни в монастыре совершаются торжественные богослужения, и множество паломников приезжают, чтобы поклониться святыням и испросить у святого помощи в своих нуждах. Житие преподобного Стефана включено в житийные сборники, его имя упоминается рядом с именем его великого друга, преподобного Сергия Радонежского. В иконографии святой изображается как старец с седой бородой, в монашеском облачении, часто с моделью храма в руках — в память о построенных им церквах.
Преподобный Стефан Махрищский остается для верующих примером не только личной святости, но и той духовной дружбы, которая может соединять людей на пути ко спасению. Его жизнь показывает, что истинное монашество не есть бегство от мира в гордом одиночестве, но это служение миру через молитву, труд и любовь к ближним. И по сей день у его мощей теплится неугасимая лампада веры, и молитвы святого, по преданию, продолжают помогать всем, кто с чистым сердцем обращается к нему за заступничеством.
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